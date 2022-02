Red Hot Chili Peppers, il nuovo album è ‘Unlimited Love’

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il loro 12° album in studio, Unlimited Love. È il seguito di The Gateway e il primo disco con John Frusciante dopo Stadium Arcadium del 2006. L’album è prodotto da Rick Rubin, che non collaborava con la band dal 2011, e uscirà il 1° aprile.

«Il nostro obiettivo è perderci nella musica. Passiamo migliaia di ore, insieme e da soli, perfezionando le nostre parti e influenzandoci a vicenda per fare il miglior album possibile», ha detto la band in un comunicato. «Le nostre antenne erano sintonizzate sul cosmo divino, e siamo incredibilmente grati per aver avuto la possibilità di suonare insieme in una stanza cercando di migliorarci ancora. Abbiamo passato giorni, settimane, mesi ad ascoltarci, a comporre, a improvvisare e poi ad arrangiare i frutti di quelle jam, sempre con cura e obiettivi chiari. Il suoni, i ritmi, le vibrazioni, le melodie e i testi ci hanno estasiato».

I Red Hot hanno anche pubblicato il primo singolo estratto dall’album, Black Summer, e un video dalle atmosfere zen in cui suonano in ambienti surreali: una foresta, lo spazio aperto, un deserto sottosopra. Potete vederlo in cima all’articolo.

«Vogliamo essere una luce nel mondo, far connettere le persone e unirle. Tutte le canzoni di Unlimited Love riflettono la nostra visione dell’universo», ha spiegato la band. «Questa è la missione della nostra vita. Lavoriamo e ci prepariamo per cavalcare l’onda giusta. L’oceano ci ha fatto dono di questo disco che è la somma delle nostre vite».

Frusciante ha aggiunto che la band ha iniziato le session «suonando vecchie canzoni di Johnny “Guitar” Watson, i Kinks, i New York Dolls e altri. Gradualmente abbiamo iniziato a tirare fuori idee nuove, a trasformare le jam in canzoni e in una paio di mesi suonavamo solo cose nuove», ha detto. «Abbiamo suonato divertendoci, come se ci fosse un pubblico, durante tutte le session di scrittura. Per me questo disco rappresenta l’amore e la fiducia che c’è tra tutti noi». Ecco copertina e tracklist ufficiale:

Unlimited Love

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not the One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s a Lover

9. These Are the Ways

10. Whatchu Thinkin’

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo