Red Hot Chili Peppers, Flea e John Frusciante di nuovo insieme

Flea e John Frusciante sono di nuovo apparsi in pubblico insieme, purtroppo non durante un concerto. Il bassista e l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers sono stati visti durante un incontro di box a Los Angeles, qui sotto potete vedere uno scatto che li ritrae insieme. Secondo Ultimate Guitar, è la prima foto dopo 11 anni.

Frusciante ha suonato negli album più iconici dei Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik e By the Way, ma ha lasciato la band una seconda volta nel 2009. Foregrow, il suo ultimo EP solista, è uscito nel 2016.