Record Store Day 2020: le uscite più interessanti di oggi

Dopo il rinvio dello scorso giugno, finalmente il Record Store Day del 2020 – l’evento che celebra i dischi in vinile e i negozi indipendenti – si farà. Questa volta, però, l’evento verrà distribuito su tre date: il 29 agosto, il 26 settembre e il 24 ottobre. Le giornate sono state soprannominate “RSD Drops”, una versione diversa dell’evento pensata per evitare ogni rischio di contagio dal coronavirus senza rinunciare a supportare negozi, artisti, etichette e distributori.

Tra le uscite di oggi, segnaliamo ChangesNowBowie – il disco con i brani trasmessi dalla BBC nel 1997 per il compleanno del musicista –; la versione in vinile di Cherry Bomb di Tyler, the Creator; il live album Kiss My Blood di Iggy Pop e i singoli della nuova band di Nick Mason. Per quanto riguarda la musica italiana, invece, escono le ristampe di W L’Italia di Francesco De Gregori, Crac degli Area, La moda del lento dei Baustelle e Viaggi e intemperie di Ivan Graziani. L’elenco completo è disponibile a questo link.