Ramones, è battaglia tra gli eredi per il biopic

Molto tempo dopo la loro scomparsa, la faida tra Johnny Ramone e Joey Ramone continua. La vedova di Johnny, Linda Ramone, ha fatto causa al fratello di Joey, Mickey Leigh, per il biopic Netflix I Slept With Joey Ramone. (Per la cronaca: Joey usciva con Linda prima che lei sposasse Johnny e questo ha condizionato non poco i rapporti personali tra i due).

Il film, attualmente in fase di sviluppo e interpretato da Pete Davidson nel ruolo di Joey, è basato sull’omonimo libro di memorie di Leigh.. Nella causa, Linda sostiene che Leigh abbia “sviluppato in segreto un film biografico sui Ramones non approvato e non autorizzato” che si basa sulla sua “versione unilaterale della storia dei Ramones”, secondo Billboard.

Gli avvocati di Linda affermano inoltre: “La sig. Ramone si oppone al tentativo degli imputati di creare un film sui Ramones senza il suo coinvolgimento – non per ostinazione, ma piuttosto per il disprezzo degli imputati per le risorse [dei Ramones] e per la loro condotta e trattamento nei confronti della signora Ramone e del suo defunto marito. Permettere solo agli imputati di raccontare la storia autorevole dei Ramones sarebbe un’ingiustizia nei confronti della band e della sua eredità”.

Oltre a Leigh, Linda sta facendo causa anche a David Frey, un rappresentante degli eredi di Joey Ramone. La causa sostiene che il film Netflix non riuscirà a raccontare nel modo giusto la “storia autorevole” dei Ramones e che probabilmente non ci sarà mercato per un altro titolo dopo questo. “Probabilmente non ci sarà interesse per un successivo film sui Ramones, distruggendo così l’opportunità aziendale più redditizia e sostanziale della società e usurpandola come proprietà degli imputati”, affermano Linda e il suo team legale.

Oltre a recitare nel film, Davidson ne sta co-scrivendo la sceneggiatura. È diretto da Jason Orley (Big Time Adolescent, I Want You Back). Netflix non è stata nominata nella causa di Linda Ramone.

Linda Ramone e Mickey Leigh possiedono ciascuna metà della Ramones Productions come rispettivi esecutori testamentari delle proprietà di Johnny e Joey. Sono stati coinvolti in una serie di battaglie legali negli anni successivi alla morte delle due icone punk.