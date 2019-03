Rammstein: il primo trailer del nuovo video

Si chiama XXVIII.III.MMXIX ed è molto intuitivamente il trailer nonché la data di uscita del primo video di ritorno dei Rammstein. Un evento tanto atteso, a dieci anni dall’ultimo album Liebe ist für alle da, da meritarsi addirittura un trailer.

E domani è oltretutto giovedì, il giorno di uscita dei film. Di cinematografico in effetti, il trailer sembra avere molto. In pochi secondi vediamo una scarrellata di volti disposti uno di fianco all’altro su un patibolo. È la band al completo, che vestita di tute da deportati ebrei (hanno una stella gialla sulla tuta a righe) attende rassegnata l’esecuzione. E pure malconcia, come dimostra la ferita sulla tempia di Till Lindemann.

Alla fine del breve trailer, oltre alla data in numeri romani, appare anche un “Deutschland” in caratteri germanici. Che sia il titolo del nuovo album, o del singolo che esce domani? Oppure una critica all’ondata di xenofobia e antisemitismo che sta colpendo l’Europa, Germania inclusa? Oppure entrambe, chi lo sa.