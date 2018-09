Rammstein: il nuovo album è quasi finito

“Quasi finito!” hanno scritto i Rammstein dal loro Twitter. “[Ecco le] registrazioni dell’orchestra e del coro a Minsk per l’album numero 7!”

Non si sa ancora la data precisa di uscita del nuovo album delle industrial star tedesche, ma è probabile che sbucherà sugli scaffali fisici e digitali a 10 anni di distanza dall’ultimo Liebe ist für alle da del 2009. Dopo la fase di registrazione infatti c’è quella di mixing e poi il mastering, e fra tre mesi è già l’anno prossimo.

𝘎𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘵 𝘎𝘦𝘬𝘳𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩, 𝘏𝘢𝘳𝘧𝘦𝘯 𝘴𝘤𝘩𝘯𝘦𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘯𝘴 𝘍𝘭𝘦𝘪𝘴𝘤𝘩.

Almost done! Orchestra and choir recordings in Minsk for album No. 7! pic.twitter.com/cgMlSst8qE

— Rammstein (@RSprachrohr) 17 settembre 2018