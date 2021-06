Rakuten TV ha l’offerta musicale free più ampia d’Europa 

Con l’aggiunta della piattaforma di video musicali XITE, ora live 24/7 in Germania, Rakuten TV offre ora la più ampia offerta musicale gratuita d’Europa – con contenuti come Billboard, Baeble Music, Clubbing TV, Latido Music, Qello Concerts, Stingray e Qwest TV. E molti altri: 95 canali lineari gratuiti, supportati dalla pubblicità, e altri in arrivo.

XITE è un canale che offre video musicali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in qualità full HD, curati quotidianamente dal team di esperti. C’è sempre qualcosa di nuovo: dai video più recenti ai migliori artisti emergenti. Per ora è solo in Germania, ma è parte della strategia di Rakuten per offrire la più alta qualità di contenuti anche a livello locale, con partnership europee con content creators e gruppi media di spicco, assicurando così un’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

Il modello supportato da pubblicità è un’alternativa per pubblici che cercano un’esperienza televisiva con tutti i benefici della fruizione digitale. Lo streaming musicale supportato da pubblicità è un’altra occasione per ampliare ancora di più questo modello. Rakuten Advertising sfrutta un potente bacino di dati per permettere agli editori di accedere al catalogo di Rakuten TV, che stima di raggiungere 1.5 miliardi di impressions entro la fine del 2021.

I canali – oltre 50 in 42 Paesi, più canali locali diversi da Paese a Paese – sono attualmente accessibili gratuitamente sulla app Rakuten TV dei device smart tv Samsung e LG. Gli utenti possono accedere facilmente all’app con un singolo click dal bottone dedicato sul telecomando e l’app pre-installata. Il servizio di Rakuten TV supportato da pubblicità è in continuo sviluppo, con piani di ampliamento che permettano di arricchire ancora di più il catalogo e l’esperienza utente.