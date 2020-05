‘Rain On Me’, ascolta il nuovo singolo di Lady Gaga featuring Ariana Grande

Lady Gaga e Ariana Grande hanno unito le forze per Rain On Me, un brano che guarda al lato positivo delle cose. Il singolo apparirà su Chromatica, il nuovo disco di Lady Gaga, in arrivo il 29 maggio.

Nella traccia la coppia si alterna nel cantare i versi insieme a un botta e risposta. Lady Gaga attacca, fissando il tono: “I never asked for the rainfall/It’s coming down on me“. Entrambe sottolineano gli aspetti rigeneranti della situazione, nonostante i sentimenti metaforici sul maltempo. “Gotta live my truth, Not keep it bottled in/So I don’t lose my mind, baby“, canta Grande su un battito di mani. Dopo essersi scambiata i versi, la coppia attacca insieme: “I’ll never be troubled/At least I’m alive/Rain on me, rain, rain/Rain on me“.

Lady Gaga e Grande hanno parlato con Zane Lowe di Apple Music della loro collaborazione, in un episodio in onda venerdì. “C’è stata subito una connessione e lei è stata meravigliosa”, ha detto Gaga, e Ariana ha aggiunto, “È così divertente far parte di nuovo di qualcosa di tanto ottimista e pop. È stato bello, sono felice di essermi immersa un po’ nel suo mondo… mi ha fatto sentire davvero a mio agio”.

Rain on Me segue l’uscita del singolo Stupid Love, che Gaga ha rilasciato a febbraio. Oltre a Grande, nella track list di Chromatica ci sono featuring con Elton John e Blackpink. Il sesto album di Lady Gaga doveva uscire il 10 aprile, ma è stato posticipato a maggio a causa della pandemia.