Rage Against the Machine, annunciate le date del tour europeo

Dopo aver annunciato una reunion attesa dai fan per quasi dieci anni, i Rage Against the Machine hanno svelato le date del tour che nel 2020 li porterà a suonare sui palchi di tutto il mondo.

Come già annunciato, il tour debutterà a marzo negli Stati Uniti, con due date fissate al Coachella per un totale di circa trenta concerti in Nord America che si concluderanno il 10 e l’11 agosto al Madison Square Garden di New York. Poi sarà finalmente la volta dell’Europa, con la band di Zach de la Rocha e Tom Morello che sbarcherà a fine agosto in Inghilterra, dove sarà headliner al Leeds Festival e al Reading Festival.

Il tour nel vecchio continente proseguirà poi al Rock en Seine di Parigi, dove la band suonerà il 4 settembre, per poi passare dall’Irlanda prima delle tappe di Berlino, Praga e Cracovia. L’ultimo concerto del tour europeo dei RATM sarà invece a Vienna il prossimo 12 settembre. I concerti saranno aperti dai Run the Jewels.

Qui sotto trovate tutti i concerti in Europa dei Rage Against the Machine. Attualmente non sono previste date in Italia.

28 agosto — Leeds, UK @ Leeds Festival

30 — Reading, UK @ Reading Festival

01 settembre — Parigi, FR @ Rock En Seine Festival

04 — Stradbally Laois, IE @ Electric Picnic

06 — Berlino, DE @ Lollapalooza Berlin

08 — Praga, CZ @ O2 Arena

10 — Cracovia, PL @ Tauron Arena

12 – Vienna, AT @ Stadthalle

I biglietti saranno in vendita sul sito ufficiale della band a partire dal 13 febbraio.