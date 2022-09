Raffaella Carrà sarà il volto della moneta da 2 euro

Il caschetto biondo di Raffaella Carrà apparirà dal prossimo anno sulle monete da due euro.

Lo ha deciso la Zecca dello Stato per rendere omaggio alla grande artista di origine emiliana a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio del 2021 all’età di 78 anni e dopo una breve malattia. Poliedrica è un termine che accostato alla “Raffa nazionale” non sembra per nulla ingombrante: cantante, ballerina, attrice, conduttrice, stilosissima. In una parola: icona. Così rimarrà nell’immaginario collettivo, in Italia e all’estero, grazie al successo delle trasmissioni Tv che ha guidato e delle canzoni diventate veri e propri cult per più generazioni. E ora il suo volto sarà su una moneta.

Lo ha rivelato Fabio Canino al Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo e che si sta svolgendo in questi giorni. Un omaggio alla showgirl e un pezzo da collezione. I Paesi membri della Zona Euro possono infatti decidere di coniare, oltre a quelle per gli appassionati, delle monete commemorative o celebrative, dedicandole ad un personaggio che è stato importante per la propria cultura. E così a Raffaella Carrà, dopo che le sono già state intitolate una piazza a Madrid, una a Bellaria e un’altra nel Centro di Produzione Rai di Via Teulada, arriva anche su una moneta col suo volto che verrà coniata in Italia nel 2023, a poco meno di due anni dalla scomparsa.