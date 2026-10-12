Raffaella Carrà diventa un ologramma

Raffaella, live from Heaven. C’è scritto così sul sito ufficiale dell’artista che presenta la nuova iniziativa che la riguarda: la Carrà diventa un ologramma. Proprio come hanno fatto alcuni artisti ancora tra noi (tipo gli Abba) o come succede più spesso ad altri passati a miglior vita, a dicembre ci sarà la prima data del concerto dell’ologramma di Raffaella Carrà.

L’iniziativa era stata annunciata mesi fa, ma ora c’è una specie di teaser apparso su Instagram di Raffaella, il cui copy recita: «Il conto alla rovescia è iniziato: Raffaella torna sul palco per rivivere insieme momenti ed emozioni indimenticabili. Un concerto ufficiale con Raffaella in ologramma super realistico, ballerini dal vivo e spettacolari effetti laser 3D. Tutta la sua energia e la sua gioia, come se fosse davvero davanti a te. Raffaella è tornata. Sei pronto a fare rumore?».

Sarà un successo come la residency degli Abba a Londra? Sarà il tempo a dirlo. Intanto, a vedere il video, qualcosa di comparabile c’è già: l’ologramma di Raffaella sembra essere vestito in maniera decisamente simile all’outfit scelto dai quattro di Waterloo per Abba Voyage. Guardate qui:

L’appuntamento è per lunedì 28 dicembre 2026, ore 21:00, all’Atlantico di Roma.