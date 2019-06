Radiohead, online 18 ore di musica dalle session di ‘Ok Computer’

La musica registrata dai Radiohead durante le session di Ok Computer è stata diffusa online: 18 mini cd, con altrettante ore di materiale tra demo, versioni alternative, brani scartati e molto altro. I fan, che hanno già catalogato il materiale, sono particolarmente entusiasti per una versione di Lift e per le bozze di Last Flowers, Nude e True Love Waits. Inoltre, secondo il Google Doc compilato dagli utenti di Reddit, i mini cd contengono anche diversi momenti solisti di Thom Yorke, una “versione da cameretta” di Life in a Glasshouse, e diversi temi scritti per i film di James Bond.

OKNOTOK, l’edizione estesa di Ok Computer pubblicata per festeggiare i 20 anni dell’uscita, era già ricca di demo e rarità dei Radiohead, ma niente a che vedere con il materiale girato in rete nelle ultime ore. Recuperare il materiale è illegale (non troverete nessun link qui), ma chissà che il leak non spinga i Radiohead a pubblicare tutto ufficialmente.