Radiohead, in streaming lo storico concerto a Londra del 1994

I Radiohead hanno annunciato il nuovo episodio della serie di concerti che pubblicano in streaming su YouTube durante la quarantena. Dopo il Bonnaroo del 2006, questa volta la band ha deciso di tornare ancora più indietro nel tempo, fino «alle profondità degli archivi», come hanno scritto su Instagram. Il concerto di questa settimana, infatti, è la data del 27 maggio 1994 all’Astoria di Londra.

Il concerto è già stato pubblicato in VHS (nel 1995) e in DVD (nel 2005), e dalle 23 di stasera, giovedì 28 maggio, sarà anche su YouTube. Ecco la scaletta:

You

Bones

Ripcord

Black Star

Creep

The Bends

My Iron Lung

Prove Yourself

Maquiladora

Vegetable

Fake Plastic Trees

Just

Stop Whispering

Anyone Can Play Guitar

Street Spirit (Fade Out)

Pop Is Dead

Blow Out