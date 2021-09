Radiohead: in arrivo ‘Kid A Mnesiac’, una ristampa ricca di inediti

I Radiohead festeggeranno il 21esimo compleanno di due tra i loro dischi più importanti, Kid A e Amnesiac, con un triplo album. Si intitola Kid A Mnesia e uscirà il 5 novembre per XL Recordings. Oltre ai due album del 2000, il progetto comprende un terzo disco – intitolato Kid Amnesiae – con tantissimo materiale ritrovato da quelle session, tra cui versioni alternative e B-Sides, l’inedito If You Say the Word (disponibile da oggi in digitale) e una nuova registrazione in studio di Follow Me Around.

Il triplo album sarà disponibile in diversi formati: la versione Deluxe LP (tre vinili in edizione limitata e un booklet di 36 pagine), Kid Amnesiette (due cassette in edizione limitata e numerata, più il booklet), e altre due versioni in vinile (rosso o nero), oltre a CD e formato digitale.

In più, il 4 novembre Canongate pubblicherà due libri d’arte di Thom Yorke e Stanley Donwood, due volumi che raccoglieranno le opere visive create all’epoca dei dischi e appunti, testi e schizzi vari. Qui sotto la scaletta di Kid Amnesiae:

01 Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

02 Untitled V1

03 Fog (Again Again Version)

04 If You Say the Word

05 Follow Me Around

06 Pulk/Pull (True Love Waits Version)

07 Untitled V2

08 The Morning Bell (In the Dark Version)

09 Pyramid Strings

10 Alt. Fast Track

11 Untitled V3

12 How to Disappear into Strings