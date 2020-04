Radiohead, il secondo “concerto della quarantena” esce domani

La settimana scorsa i Radiohead hanno annunciato che pubblicheranno su YouTube una serie di concerti direttamente dai loro archivi. Il progetto, che continuerà fino alla fine dell’isolamento per il Covid-19 – “o fino a esaurimento concerti”, ha detto la band – è iniziato il 9 aprile con il “Live From a Tent” del 2000, registrato pochi giorni dopo l’uscita di Kid A. Domani sera, invece, la band pubblicherà il set suonato nel 2016 al Lollapalooza di Berlino. Si tratta di uno dei concerti del tour di A Moon Shaped Pool. La scaletta:

1. Burn The Witch

2. Daydreaming

3. Decks Dark

4. Desert Island Disk

5. Ful Stop

6. 2+2=5

7. Lotus Flower

8. Reckoner

9. No Surprises

10. Bloom

11. Identikit

12. The Numbers

13. The Gloaming

14. Everything In Its Right Place

15. Idioteque

16. Bodysnatchers

17. Street Spirit

18. Let Down

19. Present Tense

20. Paranoid Android

21. Nude

22. Weird Fishes/Arpeggi

23. Creep

24. Karma Police