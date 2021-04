Radiohead, guarda il live ‘From the Basement’ di Thom Yorke

Dopo aver annunciato una nuova serie di concerti in streaming tratti dai loro archivi, i Radiohead hanno pubblicato un’altra rarità: si tratta di un concerto solista di Thom Yorke, registrato nel 2005 per From the Basement, il programma di Nigel Godrich.

In quel concerto, scelto come puntata pilota dello show dello storico collaboratore del gruppo, Yorke aveva presentato le prime versioni di alcuni brani dei Radiohead – Videotape, Down Is The New Up e Last Flowers – e del suo album solista The Eraser, come Analyse. Potete vederlo poco sopra.

Venerdì i Radiohead trasmetteranno un altro dei loro concerti storici. Si tratta del set presentato al Coachella il 21 aprile 2017, disponibile dalle 21 sul canale YouTube della band. Qui, invece, trovate i momenti migliori dei live pubblicati un anno fa.