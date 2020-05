Raconteurs, in arrivo un documentario e il disco ‘Live at Electric Lady’

I Raconteurs hanno annunciato a sorpresa l’uscita di un documentario e di un EP registrato dal vivo. Entrambi si intitolano Electric Lady e testimoniano lo speciale concerto del gruppo di Jack White agli Electric Lady Studios, studio di registrazione leggendario – ovviamente a New York – dove il chitarrista aveva già lavorato con i White Stripes.

«Chiunque faccia il musicista e suoni dal vivo fa qualcosa che ama e che vuole condividere con gli altri», dice Jack White nel trailer pubblicato su YouTube. «Alcuni cadono nella trappola dell’autenticità, ma io non penso che sia così centrale. Credo che la cosa più importante sia l’atteggiamento con cui fai le cose: non importa se hai suonato tutte le note giuste, se la mentalità era giusta diventerà evidente a tutto il pubblico». The Raconteurs – Live At Electric Lady uscirà domani, venerdì 29 maggio.