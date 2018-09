R.E.M., una nuova versione di ‘E-Bow the Letter’ con Thom Yorke

Il 19 ottobre Craft Recording pubblicherà un nuovo cofanetto dedicato ai R.E.M. e alla BBC, intitolato R.E.M. at the BBC. All’interno otto cd, un dvd e moltissime registrazioni inedite e particolari – persino una cover di Munich degli Editors – tra concerti e radio sessions per il network inglese.

Tra queste c’è anche una versione di E-Bow the Letter – il primo singolo estratto da New Adventures in Hi-Fi, il decimo album dei R.E.M. – suonata dal vivo con Thom Yorke dei Radiohead che interpreta la parte che sul disco è cantata da Patti Smith. Il brano è stato registrato il 15 settembre 2004, durante un concerto alla St. James Church di Londra, e potete ascoltarlo grazie al video poco sopra.