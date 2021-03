Questo proiettile contiene le ceneri di Lemmy dei Motörhead

Prima di morire il 28 dicembre 2015 e sapendo della fine imminente, Lemmy Kilmister dei Motörhead avrebbe chiesto di inserire le proprie ceneri in alcuni proiettili da inviare ai migliori amici.

Lo afferma Riki Rachtman, personalità della radio e tv americana celebre per essere stato il vj del programma Headbanger’s Ball. Lo scrive in un tweet in cui mostra il proiettile che gli è stato recapitato ieri a casa: «Oggi ho ricevuto il mio proiettile e mi sono messo a piangere. Grazie Motörhead».

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

