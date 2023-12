Questa sera Mediolanum Forum color platino per Irama e Rkomi

Appuntamento multiplatino questa sera al Mediolanum Forum: arrivano Irama e Rkomi, che da pochi giorni sono in tour per presentare nei palazzetti italiani il loro joint album No Stress, uscito lo scorso 7 luglio. Il tour è partito da Firenze lo scorso 25 novembre, con la prima data al Mandela Forum, seguita dalle tappe a Napoli e a Roma. Dopo il Forum di Assago, i due continueranno alla volta di Bologna e Torino.

Veri e propri protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, in due hanno collezionato più di settanta certificazioni platino e oltre tre miliardi di stream, e dopo aver sondato il terreno con due featuring negli anni scorsi hanno deciso di lavorare insieme a un intero album: un passaggio avvenuto in maniera del tutto naturale, come approdo di una nota amicizia che dura da anni e che ha portato i due artisti a collaborare anche al di fuori della musica, come nel caso della partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3.

Durante il concerto i due presenteranno ovviamente i pezzi del disco e i featuring presenti negli album precedenti, ma ci sarà spazio anche per brani tratti dalle discografie soliste dei due. Rispetto al disco, proprio su Rolling Stone Italia i due avevano raccontato di un loro incontro negli States in un periodo in cui entrambi si trovavano a tirare le somme dei loro precedenti lavori (Taxi Driver di Rkomi e Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama): «Arrivavamo da un periodo in cui le cose andavano bene – aveva detto allora Irama – ed eravamo felici dei risultati non solo a livello numerico, ma anche del percepito dalle persone. Questa cosa, come spesso capita, aveva creato aspettative e tensione e le abbiamo volute esorcizzare intitolando l’album No stress. Il disco fotografa un momento vissuto insieme a Los Angeles, dove ci siamo trovati. La scrittura è avvenuta in modo naturale anche grazie alla condivisione di viaggi, di case e di musicisti che hanno fatto nascere No stress prima che ci fosse già l’idea di lavorare a un disco insieme».

I biglietti per il concerto di questa sera sono esauriti, mentre quelli ancora disponibili per le date di Bologna (12 dicembre all’Unipol Arena) e Torino (14 dicembre al Pala Alpitour) sono disponibili su vivoconcerti.com e attraverso il circuito TicketOne.