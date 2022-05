Questa sera i Måneskin suoneranno una canzone di Elvis Presley

Dopo aver lanciato il nuovo singolo Supermodel, i Måneskin preparano il grande ritorno a Eurovision di stasera, atto finale della loro metamorfosi da concorrenti a super ospiti della manifestazione: un ritorno che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Il Messaggero ha infatti scritto che Baz Luhrmann ha ingaggiato i Måneskin per contribuire alla colonna sonora di Elvis, il film dedicato alla vita del re del rock che il regista australiano presenterà tra pochi giorni al Festival di Cannes – in particolare, gli ex concorrenti di X Factor hanno realizzato per l’occasione una cover If I Can Dream .

Una cover che, sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, potremmo ascoltare dal vivo stasera. In giornata sono trapelati anche altri indizi, su tutti un’intervista concessa a Repubblica in cui Damiano non ha smentito questa possibilità: «Non vogliamo rovinare la sorpresa di cosa suoneremo. E siamo eccitati per Supermodel. Credo che proprio come l’Eurovision è stato per noi l’inizio di un nuovo capitolo, così questo singolo rappresenta l’inizio della nuova musica che verrà».

Non soltanto la prima volta di Supermodel dal vivo, dunque: questa sera i Måneskin renderanno omaggio a Elvis.