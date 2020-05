Questa sera Damon Albarn presenterà il suo nuovo progetto in livestream

Damon Albarn ha annunciato che presenterà in livestream musica da The Nearer the Fountain, More Pure the Stream, come parte della serie di Boiler Room Streaming From Isolation. Prima della pandemia, il frontman dei Blur e dei Gorillaz era pronto a portare in tournée il nuovo progetto con “strumentazione orchestrale, elettronica, voce e piano”. Invece, il livestream vedrà Albarn riprodurre una selezione dei pezzi “da solo con materiali provenienti da workshop interrotti dal lockdown globale”. Potrete vedere l’esibizione alle ore 20 di domenica 17 maggio sul canale YouTube di Boiler Room.

The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows è stato composto da Albarn ed è ispirato ai paesaggi islandesi. Il progetto prende il nome dalla poesia di John Clare Love and Memory. Di recente Albarn ha reso omaggio al suo defunto amico e collaboratore Tony Allen con l’uscita della canzone dei Gorillaz How Far? featuring Skepta e Allen.