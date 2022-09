Questa sera, a Wembley, ci sarà un concerto speciale per ricordare Taylor Hawkins

Sono trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters morto a Bogotá, Colombia, lo scorso 25 marzo.

Da allora, diversi musicisti hanno ricordate Hawkins con lettere, dediche speciali durante i concerti e cover per tributarne la memoria.

Accadrà anche questa sera, in occasione del The Taylor Hawkins Tribute Concert, il mega evento in programma allo stadio Wembley, a Londra.

Tra gli artisti che, tra poche ore, si esibiranno per onorare la memoria di Hawkins figurano, tra gli altri, Liam Gallagher, James Gang, Violet Grohl, Omar Hakim, Justin Hawkins, Shane Hawkins, Joshua Homme, Chrissie Hynde, Alain Johannes, Brian Johnson, John Paul Jones, KESHA, Greg Kurstin, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Krist Novoselic , Nile Rodgers, Mark Ronson, Luke Spiller, Supergrass, Roger Taylor, Rufus Taylor, Lars Ulrich, Wolfgang Van Halen, Dave Chappelle e Chris Rock, oltre ovviamente agli stessi Foo Fighters.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Foo Fighters (@foofighters)

La diretta in live streaming sarà disponibile su Pluto TV, sul canale VH1+ e su YouTube a partire dalle 17:30. Sarà poi disponibile uno speciale di un’ora sul concerto che andrà in onda domani, alle 20.00, su MTV Music e alle 21.10 su MTV. Ci sarà anche uno speciale da 2 ore su Paramount+, disponibile dal lancio della piattaforma in Italia del 15 settembre.

Quello di stasera non sarà l’unico tribute concert dedicato a Hawkins: ne seguirà un altro, in programma per il 27 settembre, a Los Angeles.