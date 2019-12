Questa band americana ha fatto un concerto in un fast food

Gli Wacko sono una band americana e a quanto pare hanno una passione per i fast food. L’anno scorso avevano suonato nei locali abbandonati di quello che prima era stato un ristorante della catena Denny’s, ed era stato divertente. Lo scorso 14 dicembre hanno replicato, solo che stavolta l’hanno fatto in un Denny’s vero, attivo, aperto. E hanno spaccato tutto, ovviamente.

Stando a quanto riporta Metalsucks.net un Denny’s a Santa Ana, in California, ha permesso che si tenesse il concerto dei Wacko nei suoi locali. A organizzare tutto sarebbe stato un certo Bryson, 17enne fan che non aveva mai organizzato un concerto prima. Ovviamente dopo il concerto il Denny’s in questione si è pentito amaramente della sua decisione e ha chiesto all’organizzatore di pagare i danni (600 dollari). Per cui i Wacko hanno lanciato una campagna di crowdfunding su Gofundme per aiutarlo – che è già a oltre 800 dollari.

In ogni caso guardatevi il video del set completo della band: è una cosa veramente rock come ormai non se ne vedono più.