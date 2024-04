Quella volta che Freddie Mercury ci provò con Paolo Bonolis e prese un due di picche

Certe storie, per la loro assurdità, non invecchiano mai. Ad esempio la storia del tentativo di flirt di Freddie Mercury con Paolo Bonolis. Sì, se è la prima volta che la sentite avete capito bene: Freddie Mercury e Paolo Bonolis.

Siamo nel 1985. Il conduttore ha 24 anni ed è a metà del suo percorso a Bim Bum Bam su Italia 1. La rockstar ne ha invece 39 e sta pubblicando il suo primo disco solista Mr. Bad Guy dopo dieci anni di successi mondiali con i Queen. A lato di un evento a Londra i due finiscono a cena assieme. Stando a quanto raccontato da Bonolis nella sua autobiografia (Perché parlavo da solo, 2019), e ribadito oggi in un’intervista al Corriere, «iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte».

«Io misi subito le cose in chiaro», ricorda Bonolis, «Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastica. Ma abbiamo orizzonti ormonali diversi, davvero: non è robba pe’ me». Ricordando l’evento al Corriere, aggiunge in risposta all’intervistatore: «Ma ero caruccio, sa?».

Freddy però non demorde: «Mi chiese l’indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley». Ma niente spazio per un secondo incontro: «Ovviamente andai, ma dopo non ci vedemmo».

Peccato non poter sapere la storia dalla parte di Mercury.