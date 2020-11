Queens of the Stone Age, un live in streaming per l’anniversario del Bataclan

I Queens of the Stone Age trasmetteranno in streaming il video inedito di un concerto, il set acustico del 2018 al MONA (Museum of Old and New Art), in Tasmania, per raccogliere fondi per il Nick Alexander Memorial Trust e Life for Paris. Si tratta di due associazioni che lavorano per aiutare le vittime del Bataclan.

Il concerto debutterà sul canale YouTube della band venerdì 13 novembre alle 18 (ora italiana), il giorno del quinto anniversario dell’attentato di Parigi del 2015 in cui persero la vita 130 persone, tra cui 89 spettatori dello show degli Eagles of Death Metal.

Life for Paris si occupa di supportare le vittime e le loro famiglie, mentre il Nick Alexander Memorial Trust è un fondo creato in memoria di Nick Alexander, ucciso nell’attentato mentre lavorava con gli Eagles of Death Metal. Il fondo distribuisce strumenti musicali e attrezzatura a comunità in difficoltà del Regno Unito, e ha già contribuito a 15 diversi progetti musicali.

«Abbiamo suonato quel concerto per il Children’s Hospital di Hobart, in Tasmania, e siamo felici di dargli una seconda possibilità per fare del bene», ha detto Josh Homme. «Il 2020 è un anno davvero incasinato, e ci sono persone che non hanno mai avuto così tanto bisogno di voi. Donate quello che potete, se potete».