Queens of the Stone Age, ‘Alive in the Catacombs’ arriva al cinema

«Suoniamo così essenziali perché quel luogo è così essenziale, che rende la musica essenziale, e le parole essenziali… Sarebbe ridicolo cercare di fare del rock lì. Tutte le decisioni sono state prese da quello spazio. È lo spazio a dettare tutto, comanda lui. Lì dentro fai quello che ti viene detto».

Così Josh Homme ha presentato due settimane fa l’ultimo progetto dei Queens of the Stone Age. Alive in the Catacombs è un’esibizione effettuata nel luglio 2024 nelle catacombe di Parigi da una versione scarnificata e quasi unplugged della band con Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore accompagnati da una sezione d’archi a tre elementi. Il piano elettrico è stato alimentato da una batteria d’auto, catene e bacchette sono state usate come percussioni. Attorno al gruppo, le ossa di milioni di resti umani o, come dice Homme, «il pubblico più numeroso davanti al quale abbiamo mai suonato».

Il film che è stato girato, compreso un dietro le quinte, sarà proiettato a inizio giugno nei cinema di una ventina di Paesi, tra cui l’Italia. Lo si vedrà il 4 giugno al Barberini di Roma. Il film sarà disponibile dal 5 giugno anche sul sito ufficiale dei Queens. Sarà anche pubblicata la versione solo audio.

Queens of the Stone Age - Alive in the Catacombs (Official Trailer)

Le catacombe, dice Hélène Furminieux che cura la comunicazione delle Catacombes de Paris, «sono un terreno fertile per l’immaginazione. È importante per noi che gli artisti si approprino di questo universo e ne offrano un’interpretazione sensibile. Scendere nel sottosuolo e confrontarsi con riflessioni sulla morte può essere un’esperienza profondamente intensa. Josh sembra aver sentito nel corpo e nell’anima tutto il potenziale di questo luogo. Le registrazioni risuonano perfettamente con il mistero, la storia e una certa introspezione, particolarmente percettibile nell’uso sottile del silenzio tra le Catacombe».

I Queens of the Stone Age torneranno a esibirsi in Italia a luglio: il 15 al Pistoia Blues Festival e il 16 luglio all’AMA Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI), dove recupereranno il concerto cancellato l’anno scorso a causa dei problemi di salute di Josh Homme, che era riuscito a esibirsi a Roma e Milano.