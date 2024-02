‘Queen Unseen | Peter Hince’, una nuova mostra sui Queen a Milano

È arrivata da pochi giorni a Milano Queen Unseen | Peter Hince, una nuova mostra dedica ad una delle band più importanti della storia della musica.

Composta da circa 100 fotografie scattate ai Queen da Peter Hince (che iniziò la carriera come roadie di Bowie negli anni ’70), road manager e assistente personale di Freddie Mercury, oltre ad un centinaio di cimeli, memorabilia, oggetti e documenti vari, tutti rigorosamente originali come un microfono originale utilizzato da Mercury in un concerto, una chitarra autografata di Brian May, i costumi usati per il videoclip di Radio Gaga e molto altro proveniente in parte dalla raccolta personale di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei della band. Inoltre anche alcune proiezioni di video rari e spezzoni dei concerti più celebri.

Dopo il successo ottenuto a Torino, Rimini e Roma, la mostra è arrivata alla Fondazione Luciana Malaton a Milano dove rimarrà fino al prossimo 21 aprile. Sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.