Queen, il concerto-tributo a Freddie Mercury in streaming per raccogliere fondi per il coronavirus

Venerdì 15 maggio i Queen pubblicheranno su YouTube lo storico concerto del 1992 in onore di Freddie Mercury. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi per l’OMS e per combattere il coronavirus. Il video sarà disponibile per solo 24 ore, e ogni dollaro donato durante lo stream verrà “raddoppiato” da Google.

Il concerto si è tenuto il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra, alcuni mesi dopo la morte di Freddie Mercury causata dalle complicazioni dell’AIDS. Sul palco i membri rimasti dei Queen – Brian May, Roger Taylor e John Deacon – insieme a David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Tony Iommi, James Hetfield, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose e Liza Minnelli. Lo show ha anche ospitato le performance di Metallica, U2, Def Leppard, Guns N’ Roses e Spinal Tap. I fondi raccolti quella sera hanno contribuito alla fondazione del Mercury Phoenix Trust, che ha destinato circa 20 milioni di euro a progetti organizzati in 57 paesi per combattere l’AIDS.