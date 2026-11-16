Queen, ascolta la nuova versione di ‘Thank God It’s Christmas’

«Ed eccoci qui, tanti anni dopo, rimasti soltanto io e Rog». Inizia così il messaggio con cui Brian May spiega che lui e Roger Taylor sono rientrati in studio per arricchire Thank God It’s Christmas, la canzone natalizia dei Queen uscita a novembre del 1984 che ora si intitola Thank God It’s Christmas… Again!.

«La nostra nuova casa discografica, Sony, ci fa sapere che adora il brano e ritiene che non abbia mai avuto una vera opportunità di ottenere la visibilità che merita a livello mondiale. Così, nelle ultime settimane, noi due siamo tornati in studio e abbiamo rielaborato la canzone, aggiungendo tutti quegli elementi di produzione che probabilmente avremmo inserito già all’epoca, se soltanto ne avessimo avuto il tempo! E ora è tutto nuovo e scintillante! La voce originale di Freddie, naturalmente, risplende ancora oggi più che mai: è una delle sue interpretazioni migliori. Ma noi ci abbiamo aggiunto un bel po’ di brillantezza! Ed eccoci quindi con Thank God It’s Christmas… Again!. Buon Natale a tutti!».

La versione originale è stata registrata dai Queen nel 1984 durante una pausa del tour di The Works. Il 7 novembre, Taylor, May e John Deacon hanno sviluppato due demo a tema natalizio ai Sarm West Studios di Notting Hill, ovvero Thank God It’s Christmas e I Dream of Christmas. Due giorni dopo Freddie Mercury ha aggiunto la sua voce ai Musicland Studios di Monaco di Baviera, dove è stato deciso che il pezzo migliore era il primo. Il mix fu fatto ai Musicland l’11 novembre. Il singolo è uscito il 26 novembre, ma non ha mai sfondato e non è entrato tra i classici pop-rock natalizi. Nel Regno Unito non è andato oltre la posizioni numero 21 nell’anno del successo mondiale di Do They Know It’s Christmas.

«All’epoca» dice May in un comunicato «fummo Roger e io a collaborare alla creazione di questa canzone, e le collaborazioni dirette tra noi erano rarissime: questa fu un’occasione speciale. Roger aveva già elaborato tutte le strofe e io riuscivo a sentire nella mia testa il ritornello. Registrammo tutto a casa, con una drum machine, in appena poche ore, poi Freddie registrò la sua parte in un’unica sessione a Monaco. La casa discografica riuscì a pubblicare il disco in tempi record, giusto in tempo per Natale. Ma fu tutto fatto di corsa».

May e Taylor ci hanno lavorato all’inizio del 2026 con i co-produttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson. «Ho sempre avuto la sensazione che non fosse diventato un pezzo dei Queen perfetto quanto avrebbe potuto esserlo», dice oggi Taylor. «Per questo, l’opportunità di rielaborarlo con nuovi cori, una vera batteria e ulteriori parti di chitarra ci ha permesso di portarlo finalmente all’altezza dei nostri standard, quelli dei Queen! Buona fortuna a tutti coloro che salperanno a bordo di questa nave».

La nuova versione:

Thank God It's Christmas... Again!

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La versione originale: