Queen + Adam Lambert, in ottobre uscirà il disco dal vivo ‘Live Around the World’

I Queen hanno annunciato la pubblicazione di un disco dal vivo con Adam Lambert, che a partire dal 2011 li affianca nel ruolo di cantante. Live Around the World uscirà il 2 ottobre in CD, DVD, Blu-Ray e vinile. È stato registrato durante vari concerti dal 2014 al 2020.

«Non avevamo mai visto quei clip prima, eravamo sempre troppo impegnati in tour», ha detto il batterista Roger Taylor. «Non sapevamo quanto suonasse bene la band. Abbiamo pensato che forse c’era materiale per un album dal vivo contenente i momenti salienti dei concerti che abbiamo fatto negli ultimi anni con Adam Lambert ».

«Mentre siamo tutti alle prese con la sfida di creare spettacoli dal vivo in un mondo dominato da un nemico virale, ci è sembrato il momento perfetto per creare una raccolta di momenti salienti dal vivo selezionati dai nostri show», ha detto Brian May. «I Queen si sono esibiti negli ultimi sette anni con nostro fratello Adam Lambert. Mentre guardi e ascolti queste tracce viaggi in tutto il mondo con noi e sperimenti un live set virtuale completo».



Oltre ai grandi successi del gruppo, l’album contiene brani meno noti al pubblico di massa come Tear It Up e I Was Born to Love You e si chiude con sette canzoni dal concerto del 16 febbraio 2020 a Sydney, in Australia, dove i Queen hanno ricreato il leggendario show al Live Aid per il concerto di beneficenza Fire Fight. «È stato un evento storico per una grande causa, con forse il più alto livello di adrenalina dal Live Aid del 1985», ha detto il chitarrista. «Mi rende particolarmente felice poter condividere questo momento unico con il mondo intero».

Qui sotto, la copertina e la track list delle versioni audio e video. A questo link trovate la nostra guida agli album dal vivo del gruppo.

CD/vinile:

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

Now I’m Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019

Don’t Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

Love Kills – The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

DVD/Blu-Ray:

Tear It Up (May) The O2, London, UK, 02/07/2018

Now I’m Here (May) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Another One Bites The Dust (Deacon) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Fat Bottomed Girls ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, USA, 2019

Don’t Stop Me Now (Mercury) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

I Want To Break Free (Deacon) Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016

Somebody To Love (Mercury) Isle of Wight Festival, UK, 2016

Love Kills – The Ballad (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014

I Was Born To Love You (Mercury) Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014

Drum Battle (Taylor) Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 2014

Under Pressure (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, USA, 2019

Who Wants To Live Forever (May) Isle of Wight Festival, UK, 2016

The Guitar Solo (Last Horizon) (May) The O2, London, UK, 2018

The Show Must Go On (Queen) The O2, London, UK, 04/07/2018

Love Of My Life (Mercury) The O2, London, UK, 02/07/2018

Bohemian Rhapsody (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Radio Ga Ga (Taylor) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Ay-Ohs (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Hammer To Fall (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

Crazy Little Thing Called Love (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Will Rock You (May) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020

We Are The Champions (Mercury) Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020