Quattro pezzi di Sanremo 2022 sono nella top 10 delle nuove canzoni più ascoltate al mondo su Spotify

Brividi di Mahmood e Blanco è la nuova canzone più ascoltata al mondo su Spotify.

La piattaforma ha diffuso le classifiche dei pezzi e degli album usciti nel corso della scorsa settimana che hanno fatto registrare il maggior numero di ascolti al mondo tra il 4 e il 6 febbraio. La canzone vincitrice di Sanremo 2022 è al numero uno. Alle sue spalle, Cigarettes di Juice WRLD, She’s All I Wanna Be di Tate McRae, Do We Have a Problem? di Nicki Minaj e Lil Baby. Al quinto posto il grande ritorno dei Red Hot Chili Peppers con Black Summer: chi glielo spiega a Anthony Kiedis e a Flea chi sono Mahmood e Blanco?

Il bello è che nella Top Songs Debut Global compaiono altre tre canzoni di Sanremo 2022. Sono Ovunque sarai di Irama (ottava), Ciao ciao della Rappresentante di Lista (nona), O forse sei tu di Elisa (decima).

Non solo. Secondo quanto riporta l’account Twitter Chart Data, specializzato in classifiche, premi e notizie relative all’industria musicale, con suo quinto posto nella classifica generale (quindi non solo quella delle canzoni nuove di cui si è detto sopra) Brividi è il pezzo italiano che nella storia è riuscito ad arrivare più in alto nella classifica degli ascolti su Spotify.

.@Mahmood_Music and BLANCO’s “Brividi” returns to its peak of #5 on the global Spotify chart with 3.365 million streams following Sanremo win. Highest charting Italian song in history. — chart data (@chartdata) February 7, 2022

Viene in mente il commento di Mahmood alla foto che lo ritrae con Blanco dopo la vittoria sanremese: «Ma veramente?».