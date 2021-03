Quattro canzoni di Sanremo 2021 sono entrate nella classifica globale di Billboard

Non era mai accaduto prima: quattro canzoni cantate in lingua italiana sono entrate nella classifica che tiene conto dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo, Stati Uniti esclusi. E tutti e quattro i pezzi escono dal Festival di Sanremo 2021.

La classifica in questione è la Billboard Global Excl. U.S. relativa al 20 marzo. È la chart che settimanalmente tiene traccia delle 200 canzoni più ascoltate in streaming e vendute in digitale al mondo. Tiene conto dei dati provenienti da 200 Paesi esclusi gli Stati Uniti (la classifica analoga che tiene conto anche degli USA si chiama Billboard Global 200).

Nella classifica di questa settimana alla posizione numero 100 c’è Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez che ha totalizzato oltre 11,4 milioni di stream e 3300 copie digitali vendute. Zitti e buoni dei Måneskin è alla posizione 106 (11,1 millioni di stream, 3500 download), Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino alla 120 (9,3 milioni di stream, 4800 download), Voce di Madame alla 146 (8,8 millioni di stream, 1500 download).

La testata americana Billboard nota che è la prima volta che canzoni interpretate interamente in italiano entrano nella classifica, che è stata comunque inaugurata di recente, nel settembre 2020. In passato sono entrati in classifica altri artisti italiani come Sfera Ebbasta, ma non con pezzi nella nostra lingua.