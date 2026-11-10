Quando Pavarotti ha cantato ‘Blitzkrieg Bop’ dei Ramones

Luciano Pavarotti che canta “Hey ho, let’s go!”. Pare sia successo davvero. Lo racconta Craig Leon, produttore chiave della scena newyorchese di metà anni ’70 che ha lavorato tra gli altri con Suicide, Blondie, Richard Hell, oltre ad aver contribuito al lancio dei Talking Heads e dei Ramones, di cui ha prodotto l’esordio. A partire dai tardi anni ’90 Leon si è dedicato a incisioni orchestrali e tra gli altri ha lavorato proprio con Pavarotti.

In occasione dell’uscita del libro Hey Ho, Let’s Go to the Studio: Recording Ramones, Leon ha raccontato al mensile Uncut un episodio curioso. «Pav amava i Ramones», dice il produttore (Pav sta ovviamente per Pavarotti). «Era l’artista più punk con cui abbia lavorato. Una volta, la sera prima di una session, Pav ed io abbiamo bevuto lambrusco. Caruso era diventato famoso per avere interpretato canzoni popolari napoletane, così ho suggerito a Pav di registrare canzoni della sua zona, Modena».

«Per fargli un esempio» continua Leon «gli ho detto che io avrei cantato una vecchia canzone di New York e ho iniziato a cantare Blitzkrieg Bop. L’ha adorata. Cantava: “Hey ho, let’s go!”».

Non sappiamo se è colpa del lambrusco, fatto sta che non sarebbe stato male sentire Pav, pardon Pavarotti cantare un pezzo dei Ramones. Una delle cose che Craig Leon racconta del disco di debutto della band newyorchese è che per fare i cori era stato chiamato l’allora 22enne Michael Bolton. Per risparmiare, però, l’etichetta Sire si rifiutò di pagargli il viaggio in treno dal Connecticut e non se ne fece nulla.