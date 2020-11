Quali sono le 100 canzoni più ascoltate su Shazam?

Shazam, l’app che identifica una canzone con un semplice ascolto, ha appena raggiunto i 200 milioni di utenti mensili nel mondo. Un traguardo impressionante, che conferma quanto sia diventata parte integrante dell’ecosistema digitale della musica. L’app è così popolare che il nome si è trasformato in un verbo (“to shazam”, in inglese), proprio come è successo con Google, e fa parte del lavoro quotidiano di artisti e produttori: per alcuni, come Marshmello, è uno strumento indispensabile, e non è un caso che Pharrell l’abbia definita «un regalo, un dono che cambia le regole del gioco».

Per festeggiare il record di utenti attivi, l’app ha pubblicato la classifica dei 100 brani più cercati di sempre sulla piattaforma. Al primo posto c’è Dance Monkey di Tones and I – è un brano del 2020, cantato da una busker che si è ritrovata all’improvviso al primo posto in classifica –, seguita da Prayer in C di Lily Wood, Let Her Go di Passenger, Wake Me Up di Avicii e Somebody That I Used To Know di Gotye. In più, la piattaforma ha condiviso la Discovery Top 50, tutta dedicata agli artisti emergenti di tutto il mondo, e le classifiche di ogni città. Le trovate nell’app e sul sito ufficiale. Qui sotto, invece, la lista completa dei brani più cercati in assoluto.