Quali sono gli artisti più ascoltati su Spotify nel 2023?

Manca poco più di un mese alla fine dell’anno, quindi non è solo tempo di Natale, ma anche di liste e resoconti di fine anno. Spotify ha rivelato i brani e i dischi più ascoltati del 2023, ricordandoci che anche per questa stagione siamo un Paese per trapper.

L’artista più ascoltato è infatti Sfera Ebbasta, l’artista donna Anna, la canzone Cenere di Lazza e l’album Il coraggio dei bambini di Geolier. La trap fa quindi en plein in Italia, mentre la percezione della nostra musica fuori dai nostri confini premia altri suoni: sono infatti i Måneskin – seguiti da Meduza e Ludovico Einaudi – gli artisti italiani più ascoltati all’estero. Quasi totalmente assente la musica internazionale all’interno delle nostre classifiche: non sono infatti presenti brani di artisti stranieri negli album e nelle canzoni del 2023.

Su scala globale invece Taylor Swift comanda la classifica dei più ascoltati al mondo (con 26 miliardi di stream) seguita da Bad Bunny (il suo Un Verano Sin Ti è il disco con maggiori ascolti). Flowers di Miley Cyrus è invece la canzone più amata.

Ecco qui le classifiche:

Gli artisti più ascoltati

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey

Gli album più ascoltati

1. Un Verano Sin Ti di Bad Bunny

2. Midnights di Taylor Swift

3. SOS di SZA

4. Starboy di The Weeknd

5. Mañana Será Bonito di Karol G

6. One Thing At A Time di Morgan Wallen

7. Lover di Taylor Swift

8. Heroes & Villains di Metro Boomin

9. Génesis di Peso Pluma

10. Harry’s House di Harry Styles

Le canzoni più ascoltate

1. Flowers di Miley Cyrus

2. Kill Bill di SZA

3. As It Was di Harry Styles

4. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) di Jung Kook

5. Ella Baila Sola di Eslabon Armado

6. Cruel Summer di Taylor Swift

7. Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) di Metro Boomin

8. Calm Down (with Selena Gomez) di Rema

9. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 di Bizarrap

10. Anti-Hero di Taylor Swift

I Podcast più popolari

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. anything goes with emma chamberlain

5. On Purpose with Jay Shetty

6. Crime Junkie

7. This Past Weekend w/ Theo Von

8. Serial Killers

9. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

10. TED Talks Daily

SPOTIFY WRAPPED 2023 TOP LIST IN ITALIA:

Artisti più ascoltati in Italia

1. Sfera Ebbasta

2. Geolier

3. Lazza

4. Shiva

5. Guè

6. Tedua

7. Marracash

8. Pinguini Tattici Nucleari

9. Capo Plaza

10. thasup

Artiste donna più ascoltate in Italia

1. ANNA

2. Taylor Swift

3. Madame

4. Annalisa

5. Elodie

6. Rose Villain

7. Shakira

8. Rosalía

9. Lana Del Rey

10. Rihanna

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1. Måneskin

2. Meduza

3. Ludovico Einaudi

4. Gabry Ponte

5. Antonio Vivaldi

6. Laura Pausini

7. Eros Ramazzotti

8. Gigi D’Agostino

9. Andrea Bocelli

10. Baby Gang

Le canzoni più ascoltate

1. Cenere di Lazza

2. Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) di Finesse

3. Vetri neri di Ava, Anna e Capo Plaza

4. Come vuoi di Geolier

5. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo

6. Hoe (feat. Sfera Ebbasta) di Tedua e Sfera Ebbasta

7. X caso (feat. Sfera Ebbasta) di Geolier e Sfera Ebbasta

8. Il male che mi fai (feat. Marracash) di Geolier e Marracash

9. Supereroi di Mr.Rain

10. Tango di Tananai

Gli album più ascoltati

1. Il coraggio dei bambini di Geolier

2. Sirio di Lazza

3. La Divina Commedia di Tedua

4. Milano Demons di Shiva

5. Fake news dei Pinguini Tattici Nucleari

6. c@ra++ere s?ec!@le di Thasup

7. Materia (Prisma) di Marco Mengoni

8. Madreperla di Guè

9. Rave, eclissi di Tananai

10. 10 di Drillionaire

I podcast più ascoltati

1. Elisa True Crime

2. The Essential

3. Muschio Selvaggio

4. Indagini

5. Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

6. Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps

7. Demoni Urbani

8. La Zanzara

9. ONE MORE TIME di Luca Casadei

10. Stories