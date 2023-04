Qualcuno si sta spacciando per un collaboratore di Patti Smith per farsi mandare ciocche di capelli

A quanto pare nel mondo c’è qualcuno che si sta fingendo un collaboratore di Patti Smith per farsi mandare ciocche di capelli dai fan dell’artista. A dar l’assurda notizia è stata la stessa Patti Smith con un video postato sul suo canale Instagram. Un avvertimento, come lo ha definito lei stessa, per una frode descritta come «la cosa più stupida che abbia mai sentito».

«Se qualcuno vi chiama, scrive una mail, o contatta in qualunque modo chiedendovi dei capelli per farmi una parrucca, chiaramente non sono io», ha spiegato l’artista di People Have The Power, aggiungendo: «Se voglio qualcosa, la chiedo da me». La cantautrice è poi tornata su un tema a lei molto caro, i capelli: «E comunque io non indosso parrucche, non ho niente contro le parrucche. Non l’ho utilizzata nemmeno al collage quando ho interpretato Fedra. Semplicemente non le uso».

Smith ha così infine concluso: «Per quanto mi riguarda poi, i miei capelli sono vecchi, ma stanno bene».