Qualcuno ha messo online degli album non autorizzati di Beyoncé e SZA

Nonostante Beyoncé sia la regina indiscussa delle release a sorpresa – i suoi ultimi album sono usciti senza alcun tipo di preavviso – questa volta le cose sono andate diversamente.

Nelle scorse ore infatti sono apparsi sugli store online ben due album di inediti, pubblicati a nome Queen Carter. Dentro Have Your Way e Back Up, Rewind, ci sono vecchie registrazioni, demo e rarità. Stessa sorte è toccata a SZA: sue le canzoni contenute in Comethru e pubblicate con a nome Sister Solana.

Ecco gli screenshot:

so I almost passed out until I realized it’s old music…so who is releasing Beyoncé’s old music as Queen Carter on iTunes?? I WANNA FIGHT pic.twitter.com/ZvsqffJpUf — CPS (@so_caly86) 21 dicembre 2018

SZA ha commentato il leak su Instagram, comunicando ai fan che tutte quelle canzoni non sono altro che vecchio materiale scartato del 2015 e non certo di nuove canzoni. Gli album hanno comunque avuto vita breve e sono già stati rimossi.