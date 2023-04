Qual è il One Direction più ricco?

Ok, questa è facile. Quale sia il componente dei One Direction con il patrimonio più alto possiamo immaginarlo senza fare grandi ricerche. Ma di quanto stacca gli altri?

Gli One Direction sono stati innegabilmente una delle più grandi boy band di inizio millennio, e questo ha permesso ai singoli membri di mettere da parte una fortuna. Dopo essersi formati a X Factor nel 2010, il quintetto ha pubblicato molte hit, What Makes You Beautiful, Steal My Girl e Story of My Life.

Sei anni intensi, prima di sciogliersi (per sempre?). Oggi, a distanza di un po’ di tempo, grazie ai dati di Celebrity Net Worth, Just Jared ha messo in fila i patrimoni dei cinque inglesi. Che, spoiler, non sono così distanti.

Al terzo posto, parimerito, ci sono Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan con 70 milioni di dollari. Dopo la pubblicazione del suo singolo di debutto, Liam Payne ha collaborato negli anni con diversi artisti. Tuttavia, è stato il membro più lento a pubblicare un secondo album. Louis Tomlinson vanta una serie di collaborazioni e due album da solista. L’ultimo, Faith in the Future, è uscito nel 2022. Niall Horan ha invece recentemente firmato per diventare coach di The Voice e sta per pubblicare il suo terzo album. Al secondo posto c’è invece Zayn Malik, che ha pubblicato tre dischi da solo e ha anche una No.1 un USA, il suo esordio Pillowtalk . Il suo valore è stimato in 75 milioni di dollari. Vince, e lo sapevamo già, Mr. Harry Styles: tre album di grande successo e una serie di singoli, tra cui diversi al top della Billboard Hot 100. Ma poi tour, cinema, pubblicità. Il suo valore è stimato in 120 milioni di dollari.

Riusciranno gli altri a raggiungerlo? Lo scopriremo solo vivendo.