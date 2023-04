Pupo va ospite al ‘Sanremo russo’ e scoppia la polemica

Pupo al centro delle polemiche: il cantante sarà infatti ospite di Road to Yalta, festival musicale considerato il ‘Sanremo russo’. Festival musicale della canzone patriottica del Cremlino, a esser più precisi. E, ovviamente, sui social è scoppiato un putiferio.

Il festival andrà in scena il 2 maggio e l’obiettivo è «portare avanti la propaganda russa e di rafforzando la vera immagine del soldato-liberatore sovietico». Una manifestazione che quindi rischia di creare un incidente diplomatico, anche in vista del fatto che l’Italia appoggia l’Ucraina nel conflitto tra i due paesi. Eppure la sua foto è lì, in home page sul sito ufficiale della manifestazione.

Enzo Ghinazzi sarà ospite ma pure giurato. «I concorrenti condividono i nostri valori. Dobbiamo nutrire di ideologia la guerra patriottica», ha dichiarato Denis Maidanov, il vicepresidente del comitato cultura della Duma. Il festival si terrà al Palazzo di Stato del Cremlino. Pupo era già stato ospite nel 2021, quando partecipò cantando insieme al presentatore Bella Ciao.