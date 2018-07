Punk Rock Raduno accende tre candeline

Il punk-rock fa un gran bene, lo dimostrano quei bravi ragazzi di Punk Rock Raduno. L’evento che ogni estate da tre anni attira a Bergamo pubblico praticamente da ovunque, fan di tutte le età di uno dei generi musicali più semplici e veloci al mondo.

Dal 12 al 15 luglio, il Punk Rock Raduno torna allo Spazio Edoné di Bergamo con tanta musica live, dischi in vinile, arte, grafica ed editoria do it yourself, cucina, sport, cinema e molto altro. Quattro giorni di punk rock con una line-up ricca: gli americani Queers, Bombpops, Dan Vapid and the Cheats, Even in Blackouts e il meglio della scena punk rock europea.



Tra gli eventi della terza edizione del Punk Rock Raduno ci saranno appuntamenti sportivi (la partita di roller-derby il 14 luglio) e mostre dedicate ai padri del punk rock: i Ramones. Spille, poster, foto e memorabilia arriveranno a Bergamo direttamente dal Ramones Museum di Berlino e da Ramones.World, realtà tutta italiana che ha pubblicato libri e organizzato eventi dedicati ai Ramones.

Ma c’è spazio anche per le famiglie e per il sociale, domenica 15 luglio saliranno sul palco del Punk Rock Raduno i ragazzi disabili dell’associazione Isola che non c’è: suoneranno dal vivo una canzone dei Ramones che hanno registrato grazie al supporto del dj di Virgin Radio Andrea Rock e al suo progetto benefit Punk Goes Acoustic. La loro esperienza in studio di registrazione è raccontata dal documentario Punkability, che sarà proiettato in anteprima

al Punk Rock Raduno.



Trovate il programma completo delle quattro giornate di Punk Rock Raduno sul sito ufficiale dell’iniziativa. L’ingresso a tutti gli eventi è totalemente gratuito e il festival è aperto a tutti, famiglie con bambini compresi. Ci vediamo lì.