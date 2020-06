Public Enemy, ascolta il singolo anti-Trump ‘State of the Union’

“I Public Enemy tornano in prima linea per affrontare Donald Trump e il suo regime fascista”. Dice così il comunicato con cui il gruppo di Chuck D e Flavor Flav presenta State of the Union (STFU), il nuovo singolo uscito oggi. “È una dichiarazione inflessibile, racconta la distruzione che questo governo ha scatenato sul paese e sulle persone. State of the Union dice la verità sul potere, e chiede a tutti di combattere contro razzismo, ingiustizia e oppressione con il voto”.

“Il pianeta è dalla nostra parte”, ha detto Chuck D. “Ma non è abbastanza, dovete farvi vedere e chiedere un cambiamento. Dovete votare, le vostre vite dipendono da questo. È così”. Per Flavor Flav, invece, i “Public Enemy dicono la verità. È il momento che Trump si tolga di torno”. Il brano è disponibile in free download sul sito dei Public Enemy.