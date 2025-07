Pronti per un “nuovo” EP dal vivo dei Led Zeppelin?

Sta per uscire un “nuovo” EP dal vivo dei Led Zeppelin. Si intitola semplicemente Live EP e verrà pubblicato il 12 settembre su CD, in vinile e ovviamente in digitale. Accompagna la riedzione dell’album Physical Graffiti in una nuova edizione contenente tre LP, un poster, la riproduzione del libretto di 16 pagine del programma ufficiale dei cinque concerti che gli Zep fecero alla Earl’s Court nel maggio 1975.

Proprio due pezzi tratti da quegli show occupano una facciata dell’EP, ovvero In My Time of Dying e Trampled Under Foot (di cui potete vedere il video live qui sotto). L’altro lato contiene Sick Again e Kashmir da Knebworth 1979. Il gruppo è stato headliner di entrambe le serate del festival del 4 e dell’11 agosto.

I quattro pezzi dal vivo erano contenuti nel Led Zeppelin DVD del 2003 e vengono pubblicati per la prima volta su CD.