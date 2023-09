Secondo l’associazione Pro Vita e Famiglia, Tiziano Ferro ha «impedito ai figli di crescere con la loro mamma»

Per una coppia omosessuale che si lascia c’è sempre qualche associazione pro-vita che festeggia, e fa propaganda. Soprattutto se a concludere il proprio matrimonio è uno dei pochi artisti dichiarati del panorama italiano, Tiziano Ferro. Come vi abbiamo raccontato ieri, Tiziano ieri ha pubblicato sui propri social una lettura per condividere con i fan un drastico cambiamento nella sua vita, ovvero il divorzio con il marito Victor.

Il cantante ha condiviso così le preoccupazioni riguardanti i suoi due figli «che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me», specificamente come – a causa delle leggi in vigore nel nostro Paese – «in questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia». Per questa ragione ha annullato tutti gli appuntamenti presi in Italia per la promozione del suo primo romanzo, aggiungendo: «Questa volta non si tratta di me, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità».

Dopo 4 anni di "matrimonio" #TizianoFerro e il "marito" si separano. Il cantante dice di essere concentrato solo sul bene dei "figli". Se lo avesse voluto fare veramente, non gli avrebbe IMPEDITO per sempre di crescere con la loro #mamma. Come sempre, il gossip sugli adulti mette… — Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) September 19, 2023

Per un padre affettuoso che mette davanti il benessere dei propri figli, però, c’è sempre qualche associazione puritana pronta a controbattere. Questa volta a intervenire a gamba tesa è stata la più famosa in assoluto, l’Onlus capitolina Pro Vita & Famiglia. Forse vi ricorderete di lei per alcune mirabolanti battaglie, come quella in tandem con Giovanardi contro il «rapporto sessuale mimato» di Rosa Chemical e Fedez a Sanremo, quella contro l’inaccettabile versione LGBTQ+ di Romeo e Giulietta e, soprattutto, la famosa alzata di barricate contro una maialina antropomorfa di nome Peppa Pig.

Ieri sera il Tg1 ha dedicato un intero servizio al divorzio di #TizianoFerro dopo "l'arrivo l'anno scorso di due figli". senza nessun riferimento alla pratica sfruttata per averli. Questa sarebbe la "buona RAI" secondo chi sta massacrando @MarcelloFoa per il suo nuovo programma… — Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) September 20, 2023

«Dopo 4 anni di “matrimonio” #TizianoFerro e il “marito” si separano» scrivono in un post, «Il cantante dice di essere concentrato solo sul bene dei “figli”. Se lo avesse voluto fare veramente, non gli avrebbe impedito per sempre di crescere con la loro mamma. Come sempre, il gossip sugli adulti mette in secondo piano i diritti fondamentali dei più piccoli. Stop #uteroinaffitto». E ancora in serata: «Ieri sera il Tg1 ha dedicato un intero servizio al divorzio di #TizianoFerro dopo “l’arrivo l’anno scorso di due figli”, senza nessun riferimento alla pratica sfruttata per averli. Questa sarebbe la “buona RAI” secondo chi sta massacrando Marcello Foa per il suo nuovo programma radiofonico? Informazione da regime arcobaleno politicamente corretto (il riferimento è qui alla polemica su Foa che ha invitato in radio un medico sospeso No-Vax per parlare di Codid, nda)».

Insomma: anche oggi Pro Vita e Famiglia ha scelto il suo bersaglio.