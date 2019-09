Prince, online il rarissimo ‘Versace Experience’

Era il 1995 quando Prince fece distribuire agli ospiti della sfilata parigina di Versace una speciale cassetta. Una speciale versione promo di quello che sarebbe stato il suo prossimo album, The Gold Experience. La cassetta, molto rara, da oggi si può ascoltare sui principali servizi di streaming.

All’interno troviamo, tra gli altri, Pussy Control, Chatounette Controle, Free the Music.

Per i fan le novità non sono finite: il 29 novembre sarà ripubblicato 1999 in una nuova edizione rimasterizzata e ampliata, con 35 tracce inediti.