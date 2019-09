Prince, il box set di ‘1999’ conterrà 35 brani inediti

1999, l’album di Prince del 1982 che conteneva le hit 1999 e Little Red Corvette, uscirà come ristampa rimasterizzata il 29 novembre. L’edizione super-deluxe contiene cinque CD e un DVD (o 10 LP e un DVD) con 35 tracce audio inedite e un film-concerto che in precedenza non era mai ufficialmente distribuito. Ci saranno anche versioni ridotte della ristampa, tra cui una “Deluxe Edition” per due CD (o quattro LP) e una versione base per CD singolo (o due LP).

Oltre a contenere tutta la musica che Prince ha pubblicato nel 1982, l’edizione super deluxe include materiale registrato tra novembre 1981 e gennaio 1983. C’è anche un album dal vivo di un late-night concert eseguito da Prince (dopo un precedente show lo stesso giorno) a Detroit il 30 novembre 1982, e il video mostra le riprese di un concerto al Summit di Houston del 29 dicembre 1982.

Il booklet contiene i testi scritti a mano da Prince per Little Red Corvette e altre canzoni di quel periodo, oltre a rare foto di Allen Beaulieu e immagini dei rulli analogici su cui l’artista ha registrato. L’edizione Super Deluxe contiene anche note di copertina di David Fricke di Rolling Stone, del bassista dei Guns N ‘Roses Duff McKagan, del conduttore radiofonico Andrea Swensson e della studiosa di Prince Duane Tudahl.

La ristampa arriva sulla scia di Originals, un album con le versioni di canzoni di Prince registrate da altri artisti, come Manic Monday delle Bangles. “Una volta mi ha detto: ‘se vuoi scrivere una hit, fai finta di scrivere per bambini di cinque anni'”, ha raccontato la cantante Jill Jones in un articolo di Rolling Stone su Originals. “Gli ho chiesto se poteva davvero scrivere hit se voleva, e lui ha detto: “Sì, è che mi annoio”.