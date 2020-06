Prince ha un account su Tik Tok

Suona assurdo ma è così: Prince è sbarcato su Tik Tok. Da oggi infatti, gli utenti potranno usare tutte le canzoni dell’artista per creare contenuti e challenge. Un accordo tra la piattaforma e gli eredi di Prince. Non solo: per promuovere l’operazione, è stato anche aperto un account ufficiale che trovate qui.

Dentro ci sono già video creati, per esempio, con brani come Black Sweat. «Siamo grandi fan di Prince e ammiratori della sua eredità culturale», dice Brandon Holman, Label Partnerships Manager di TikTok, in un comunicato stampa. «L’aggiunta del catalogo dell’artista alla nostra libreria ispirerà i nostri utenti a connettersi con la sua musica in modi creativi e inaspettati. Il suo catalogo è così vasto. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà».

Prince non amava particolarmente le piattaforme digitali: «Internet significa la fine per chi vuol essere giustamente pagato per il proprio lavoro», aveva detto al Guardian a novembre 2015. I suoi dischi sono arrivati su Spotify nel 2017.