Prince, è uscito l’album postumo ‘Piano & a Microphone 1983’

Finalmente possiamo ascoltare Piano & a Microphone 1983, l’album postumo di Prince, ora disponibile in streaming via Spotify e Apple Music. La raccolta contiene nove brani – tutti registrati nell’home studio che Prince aveva costruito a Chanhassen, Minnesota – tra cui anche lo spiritual Mary Don’t You Weep, che Spike Lee ha inserito nella colonna sonora del suo ultimo film BlacKkKlansman.

Mary Don’t You Weep adesso ha un video ufficiale, diretto da Salomon Lightelm, che racconta il dramma della violenza da armi da fuoco per le comunità afroamericane. Potete vederlo in cima all’articolo. Qui sotto, invece, lo stream del nuovo album di Prince.