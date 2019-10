Prince contro Ed Sheeran e Katy Perry: «Ce li fanno ingoiare a forza»

Sembra promettere bene The Beautiful Ones, libro contenente scritti e appunti di Prince in uscita domani negli USA. Le lettere sono state trovate nella sua casa di Paisley Park dopo la morte, avvenuta nel 2006. Nei primi anticipi del libro,The Artist se la prende con l’industria discografica e soprattutto con Ed Sheeran e Katy Perry: «Non ci piace la loro musica, non importa quante volte ce li fanno ascoltare. Vogliono farceli ingoiare a forza».

Il libro, editato dallo scrittore e superfan di Prince Dan Piepenbring, uscirà in Italia il prossimo 14 novembre, edito da HarperCollins. Nelle ultime settimane, gli eredi hanno pubblicato la demo di I Feel For You.