Prince, ascolta la demo di ‘I Feel For You’

La Prince Estate, società che gestisce l’eredità di Prince, ha pubblicato la demo acustica di I Feel For You per festeggiare il 40° anniversario del secondo album del musicista, intitolato Prince e uscito nel 1979.

Questa incisione di I Feel For You, fino a oggi inedita, ci permette di sentire il brano in una versione intima, essenziale. «Quando l’ho ascoltata ero sconvolto», ha detto l’archivista Michael Howe in un comunicato. «Si può sentire Prince a 20 anni mentre pensa ed esplora la canzone. Ascolterete un talento incredibile alla chitarra acustica, una qualità che tipicamente non esibiva, e la sua voce guida è straordinaria». Potete ascoltare la demo in cima all’articolo.